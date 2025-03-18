Ardahan’da Okullar Tatil Mi? Son Durum

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar başladı. Ardahan ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. “Ardahan okullar tatil mi SON DAKİKA?” sorusu gündemde. Ardahan Valiliği’nin duruma ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENTİSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimlerde başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Beklentilere göre bu rüzgarın hızı 50-70 km/saat arasında olacak; Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise bu hız 90 km/saat seviyesine kadar çıkabiliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de ise Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 19.03.2025 (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların bu tehlikeye karşı tedbirli olmaları öneriliyor ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri gerektiği ifade ediliyor.

NOTLAR VE ÖNERİLER

19.03.2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yükseklerinde ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.