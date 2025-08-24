Ardahan’da Orman Yangınları İçin Önlemler

JANDARMA EKİPLERİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE

Ardahan’daki jandarma ekipleri, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlarda devriye çalışmaları yapıyor. İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı mensupları, etkili olması beklenen yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangınlarına önleyici tedbirler almak amacıyla vatandaşları uyarıyor.

VATANDAŞLARA YANGIN ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLİYOR

Ekipler, orman yangınlarının yaratabileceği olumsuz etkilere karşı yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara girmemeleri, ayrıca orman içinde ve piknik alanlarında yangına neden olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri bırakma gibi davranışlardan uzak durmaları konusunda halkı educative ve uyarıcı bilgilerle bilgilendiriyor. Kontrolsüz ateş veya duman durumları gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına bildirilmesi gerektiği konusunda da duyurular yapılıyor.