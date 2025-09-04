Haberler

Ardahan’da Polis Bilgilendirme Yapıldı

POLİS EKİPLERİNDEN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Ardahan’da, polis ekipleri kentin merkezi caddeleri ve meydanlarında vatandaşlara yönelik dolandırıcılık, hırsızlık ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirici broşürler dağıtıyor. İl Emniyet MüdürlüğüToplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ile çevre ilçelerde gerçekleştirilen bu faaliyetle, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının önlenmesi için vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.

PROJELERLE BİLGİLENDİRME

Ardahan Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2025 Aile Yılında POLHANE” projesi, ayrıca “Aile İçi Şiddet, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar ve Dolandırıcılık” konularında da vatandaşlara bilgiler sunuluyor. Polis ekipleri, bu tür suçlarla mücadelede vatandaşların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini ifade ediyor.

Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.
KOM Ekipleri, Tefecilik İddiasıyla Gözaltı Yaptı

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı belirtilen bir baba ve oğlu gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet ve silah bulundu.

