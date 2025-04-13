Haberler

Ardahan’da Ruhsatsız Silah Bulundu

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ardahan’ın Hanak ilçesinde yapılan operasyonda, evinde ruhsatsız silah bulunduran bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiye ait eve operasyon düzenleyerek önemli bulgular elde etti.

RUHSATSIZ TABANCALAR VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 48 adet 7.65 mm çapında ve 61 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Koçarlı’da Hırsızlık Olayı Yaşandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir Aile Sağlığı Merkezi'nden malzeme çalan üç kişi jandarma tarafından yakalandı. Çaldıkları eşyalar ele geçirildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Haberler

Ağrı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Yabancı Çoban Yasa Tasarısını Duyurdu

Ağrı İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, yabancı çobanların yasal düzenlemesinin hayvancılık sektöründeki çoban sorununu çözdüğünü açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.