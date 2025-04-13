Ardahan’da Ruhsatsız Silah Bulundu

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ardahan’ın Hanak ilçesinde yapılan operasyonda, evinde ruhsatsız silah bulunduran bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiye ait eve operasyon düzenleyerek önemli bulgular elde etti.

RUHSATSIZ TABANCALAR VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 48 adet 7.65 mm çapında ve 61 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulundu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.