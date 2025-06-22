Ardahan’da Sahte Altın Satıldı

ŞÜPHELİLER SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Ardahan’da dolandırıcılık vakasına karışan 3 kişi, kuyumcudan sahte altın satarak suç üstü yakalandı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kuyumcu dükkanında sahte altın küpe satma girişimine yönelik çalışmalar başlattı.

SAHTE ALTIN VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sırasında, Ş.C. isimli şüpheli, elindeki sahte küpeyi bir kuyumcuda satmaya çalıştığı anda yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Ardahan-Artvin kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 16 sahte küpe, birer bileklik ve kolye yanı sıra 17 bin 600 lira nakit para ve 22 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Ardahan’dan önce Elazığ, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Kars’ta bulundukları tespit edildi. Gözaltındaki şahıslar emniyete götürüldü.