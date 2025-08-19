Haberler

Ardahan’da Sineklerin Ölüm Dansı Başladı

ARDAHAN’DA SİNEKLERİN ÖLÜM DANSI

Ardahan’da, halk arasında “Bir günlükler” ve “Mayıs sinekleri” olarak bilinen, kelebeği andıran bu sineklerin “ölüm dansı” dönemi başladı. Genellikle Kura Nehri çevresinde gözlemlenen bu sinekler, bu yıl Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaşmış durumda.

KÖPRÜDEKİ YOĞUNLUK

Akşam saatlerinde Ardahan köprüsünde toplanan çok sayıda sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sarmış durumda. Lamba ışığında yoğunlaşan sineklerin “ölüm dansı”nın ortalama bir hafta sürmesi bekleniyor. “Bir günlükler” ve “Mayıs sinekleri”, yaklaşık yarım saat boyunca kanat çırptıktan sonra yaşamlarını yitiriyor.

Vatandaşlardan Ferhat Baltacı, sineklerin ilginç ölüm sürecine her yıl tanık olduklarını ifade ediyor. Ancak bu yıl, sineklerin görülme zamanının gecikmeli olduğunu belirtiyor.

