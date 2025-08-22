Haberler

Ardahan’da Sineklerin Ölüm Dansı Devam Ediyor

ARDAHAN’DA SİNEKLERİN “ÖLÜM DANSI” DEVAM EDİYOR

Ardahan’da halk arasında “Bir günlükler” ve “Mayıs sinekleri” olarak bilinen, kelebeğe benzeyen sineklerin “ölüm dansı” sürüyor. Genellikle Kura Nehri civarında görülmeye başlayan bu sinekler, son günlerde tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğun bir şekilde yer alıyor.

KÖPRÜ ÇEVRESİ SİNEKLERLE DOLDU

Akşam saatlerinde köprü bölgesinde toplanan yüzlerce sinek, aydınlatma lambalarının çevresini sardı. Sineklerin Kura Nehri’nden köprüye doğru sürü halinde kanat çırpması, ortaya etkileyici görüntüler çıkarıyor. Aydınlatma ışıkları altında toplanan sineklerin “ölüm dansı”nın yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. “Bir günlükler” ve “Mayıs sinekleri”, yaklaşık yarım saat süreyle kanat çırptıktan sonra yaşamlarını yitiriyor.

