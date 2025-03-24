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Ardahan’da Soğuk Hava Buz Sarkıtları Oluşturdu

ARDARAHAN’DA SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI ETKİLERİ

Ardahan’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece sıcaklıkların sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü belirtiliyor. Bu durum, bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞIYOR

Sabah saatlerinde, karla uyanan vatandaşlar zaman zaman trafikte zor anlar yaşıyor. Aracının üstünde biriken karı temizleyen Gürbüz Kaya, “Bugün yiye kış geri geldi Ardahan’a ve bir türlü bahar gelmeyecek. Anlaşılan yakacağa para ödemeye devam” diyor.

ÖNEMLİ

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Düzce’de Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı, 59 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
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Konak’ta Elektrik Akımı Davası Gelişmesi

İzmir'de sağanak yağış sonucu elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in davasında, Öktemay ailesi zararlarını karşılandığı için davadan çekildi.

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