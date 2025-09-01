Ardahan’da Tescilli Çiçek Balı Hasadı Tamamlandı

HASAT SÜRECİ TAMAMLANDI

Ardahan’da coğrafi işaret tescilli çiçek balının hasat işlemi sona erdi. Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, bu yılki bal rekoltesinin artmasının üreticiler açısından sevindirici olduğunu vurguladı ve yaklaşık 450 ton üzerinde bal üretimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Kafkas arı ırkının gen merkezi olarak bilinen Ardahan, arıların yüzlerce çiçek ve ballı bitkiden elde ettiği tescilli çiçek balı ile dikkat çekiyor.

REKOLTE BÜYÜK ORANDA ARTTI

İlhan Evliyaoğlu, “2025 yılı diğer yıllara oranla daha verimli geçti. Tabii bazı bölgelerimizde hasat dönemi öncesinde dolu yağışının etkili olması öncelikle bizleri korkuttu. Ama daha sonra mevsim erken olunca toparlandı. Doğada tekrardan ballı bitkilerin olgunlaşmaya başlamasıyla rekolte yükseldi” şeklinde konuştu. Geçmiş yıllara kıyasla 2025 yılının rekoltesinin oldukça iyi olduğunu ifade eden Evliyaoğlu, kovan başına 8 ile 20 kilo arasında verim elde edildiğini, bunun ortalama 12 kilogram olarak hesaplanabileceğini söyledi.

KAYITLI ARICI SAYISI VE KOVANLAR

İlhan Evliyaoğlu, Ardahan’da 600 kayıtlı arıcının bulunduğunu ve bu arıcıların toplamda 35 bin kovan sahibi olduğunu belirtti. Bu yılki rekoltenin ortalama kovan başına 12 kilogramla elde edildiğini vurgulayan Evliyaoğlu, “Bunu da 35 bin kovanla çarptığımız zaman yaklaşık 450 tona yakın bir bal elde etmiş oluyoruz” dedi.