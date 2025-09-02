Ardahan’da Üç Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu ile Üç Şüpheli Tutuklandı

Ardahan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde gözaltına alınan üç şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla belirli adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ile Yapılan Aramalar

Düzenlenen operasyonda, üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalar sonucunda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu ile ilişkilendirilen aparatlar ele geçirildi. Gözaltındaki zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.