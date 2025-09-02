Haberler

Ardahan’da Üç Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu ile Üç Şüpheli Tutuklandı

Ardahan’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu neticesinde gözaltına alınan üç şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla belirli adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ile Yapılan Aramalar

Düzenlenen operasyonda, üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalar sonucunda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu ile ilişkilendirilen aparatlar ele geçirildi. Gözaltındaki zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump, Gemide 11 Kişi Öldü Dedi

ABD Başkanı Trump, Venezuela açıklarında yapılan operasyonda uyuşturucu taşıyan bir gemideki 11 kişinin öldüğünü ve bu saldırının uyuşturucu çetelerine karşı yapıldığını duyurdu.
Haberler

Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

Kayseri'de jandarma, kaçak sigara ve elektronik sigara ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve silah bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.