Ardahan’daki Şap Hastalığı Azalıyor

HASTALIK ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Ardahan’da uzun bir süredir etkisini sürdüren ve binlerce hayvanın telef olmasına neden olan şap hastalığı, yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlıyor. Ancak bu süreçte yaşanan kayıplar ve ekonomik zarar, bölgede mağduriyetin devam etmesine yol açıyor. CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, sürecin başından itibaren bölge insanının sorunlarını gündeme getiriyor.

TARIM VE ORMAN BAKANINA ÇAĞRI

İncesu, hayvan sürüsüyle birlikte Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya çağrıda bulundu. “Ardahan’da şap hastalığı bitiyor artık. Sonlanmaya başladı. Ancak zararları devam ediyor. Çiftçimiz, emekçimiz çok mağdur durumda. 24 ilde hayvan pazarları açıldı. Ardahan’da da aşılama hemen bitirilmeli ve bir hafta içerisinde hayvan pazarları açılmalı. Bu insanların zararı karşılanmalı. Krediler ertelenmeli, uzun vadeli kredi sağlanmalı” dedi.

TARIM VE HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ

Tarım ve hayvancılığın Ardahan’ın temel geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken İncesu, “Eğer burada tarım ve hayvancılık ölürse, Türkiye zarar görür. Sayın Bakan bu önlemleri alın. Hayvan pazarını açın ve bu insanların zararını karşılayın” diye konuştu.