Ardahan Derneği Başkanı Akçam, “Terörsüz Türkiye” istiyor

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İSTEĞİ

Ardahan Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Akçam, dernek üyeleriyle bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Akçam, halkın bir araya gelmesinin özgür iradeleri ortaya çıkardığını belirtti. Derneklerde buluşmanın, milletin birlik ve beraberliğini, devletin bekasını, çocukların geleceğini öncelikle düşündüklerini aktardı.

BİRLİK VE KARARLILIK VURGUSU

Akçam, “Bugün hep birlikte, tek ses, tek yürek olarak haykırıyoruz, terörsüz bir Türkiye istiyoruz.” diyerek terörün sadece can almakla kalmadığını, ailelerin huzuruna, ülkenin refahına ve gençlerin geleceğine de saldırdığını ifade etti. Şehitlerin hatırasına sahip çıkarak ve gazilere saygı duyarak, teröre karşı kararlılıkla durmaya devam edeceklerini belirtti.

KİRLİ OYLAR GERİDE BIRAKILACAK

Birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajı veren Akçam, “Hiçbir kirli oyun milletimizin azmini ve vatan sevgisini yenemeyecektir.” dedi. Kırmızı çizgilerini ve hassasiyetlerini dile getirerek, “Hükümetimizin ‘Terörsüz Türkiye’ projesini belirttiğimiz hassasiyetler doğrultusunda terörün tamamen bitirilmesi ve ülkemizin sonsuza dek huzura kavuşması hedefiyle sonuna kadar destekleyeceğiz. Biz inanıyoruz ki terörsüz bir Türkiye mümkündür ve bunu hep birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini sundu.