Ardahan Emniyet Müdürü Şener, projeleri açıkladı

EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKALP ŞENER’İN BASIN TOPLANTISI

Ardahan il emniyet müdürü Gökalp Şener, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şener, “İlimizde huzur ve güvenliği artırmak için yürüttüğümüz POLHANE, 2025 Aile Yılında POLHANE ve 2 Teker 1 Hayat projelerimizle önemli başarılar elde ettik” dedi. Ardahan Polis Evi’nde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, göreve başladığı günden bu yana gazetecilerin büyük desteğini gördüğünü belirten Müdür Şener, amaçlarının halkın huzur, mal ve can güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkartılmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

POLHANE PROJELERİNİN HİKAYESİ

Özellikle suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri POLHANE Projesi, 2025 Aile Yılında POLHANE Projesi ve 2 Teker 1 Hayat Projesi hakkında bilgi veren Şener, “15 Nisan-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yürütülecek POLHANE Projesi, vatandaşların kanuni haklarını öğrenmeleri, suçlara karşı bilinçlenmeleri ve toplumsal güvenliğin artırılması amacıyla planlandı. Teknolojik gelişmelerle birlikte suç türlerinde yaşanan değişim, özellikle bilişim dolandırıcılığında önemli bir artışı da beraberinde getirdi. Ardahan’da 2021’de 63, 2022’de 92 ve 2023’te 160 dolandırıcılık olayı meydana geldi; projemiz sayesinde bu artış durduruldu ve 2025 yılı itibarıyla olay sayısında yüzde 26 oranında bir düşüş kaydedildi.” dedi. Proje kapsamında il genelinde 9 bin 402 hanenin ziyaret edildiğini ve 13 yaş ve üzerindeki 26 bin 659 kişiye ulaşılabildiğini aktardı.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Ziyaretlerin ortalama 20 dakika sürdüğünü ifade eden Şener, “Dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı, aile içi şiddet, uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği gibi birçok konuda bilgilendirme sağlandı. Bu çalışmalar sonucunda polis-halk iletişimi güçlendi; suçların önlenmesine yönelik önemli kazanımlar elde edildi. Ayrıca daha önce şikayetçi olmamış 60 vatandaşa ulaşarak mağduriyetlerinin giderilmesi için adımlar atıldı. POLHANE Projesi, yalnızca bireysel güvenliği değil, aynı zamanda Ardahan’da toplumsal huzuru da güçlendirdi ve polis-halk iş birliğinin örnek bir modeli haline geldi.” şeklinde konuştu.

AİLE YILI VE GÜVENLİK ANLAYIŞI

2024 yılı çalışmalarında elde edilen verilerin analizinde, fiziksel şiddetteki azalışın mağdurların bilinçlenmesi sayesinde gerçekleştiğini aktaran Şener, “Bu sonuçlardan yola çıkarak, 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesiyle POLHANE Projesi’nin kapsamını genişlettik. Bu yılki çalışmalarımız, aile içi huzuru tehdit eden sanal bahis, internet dolandırıcılığı ve bağımlılık konularını da kapsayacak şekilde düzenlendi. 22 Temmuz itibarıyla başlatılan faaliyetlerde Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerine başvuran 365 aile ile birebir görüşmeler yapıldı; 480 iş yeri, 190 umuma açık alan ve 107 kurum ziyaret edildi. Toplamda 3 bin 464 vatandaşa ulaşıldı. Suç oluşmadan önce vatandaşlarımızın yanında olmayı ilke ediniyor, ‘Aile güvende olursa, toplum da güvende olur’ anlayışıyla hareket ediyoruz.” açıklamasını yaptı.