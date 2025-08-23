Ardahan İL Özel İdaresi Halay Çekti

HALAYLI ÇALIŞMA GÜNDEMDE

Ardahan il Özel idaresinin asfalt ekibi, Hanak ilçesinde köy yollarını iyileştirmek amacıyla yaptığı yamalama çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Her tamamlanan köy yolu için çalışan ekip, işlerini keyifli bir şekilde halay çekerek kutluyor. Bu neşeli anlar, sosyal medya platformlarında da hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Asfalt ekibinin, işlerini tamamladıktan sonra halay çektiği anları kaydeden video, birçok kişi tarafından beğenildi. Sosyal medya kullanıcıları, bu eğlenceli görüntüleri yüzlerce kez paylaşarak, ekibin huzurlu, güzel ve mutlu bir şekilde görevlerini yerine getirdiğine dikkat çekti. Bu olay, ardında olumlu bir etki bırakarak, yerel halkın takdirini kazandı.