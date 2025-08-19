Ardahan Tüneli Önemli Ulaşım Sağlayacak

İLİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı’na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolu üzerinde şu anda yapımı devam eden Ilgar Tüneli’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çiçek’e bu ziyareti sırasında Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Damal Kaymakamı Ahmet Sami Meram ve diğer yetkililer eşlik etti.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Yetkililerden çalışmalara ilişkin brifing alan Vali Çiçek, Ilgar Tüneli’nin Ardahan ve Türkiye için büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. Kentteki ulaşım projelerinin kararlılıkla sürdüğüne dikkat çeken Vali Çiçek, “Buradaki çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz. Burası ilimiz ve ülkemiz için çok önemli. Bu tünelin faaliyete girmesi halinde, Ardahan’dan başta Kafkaslar olmak üzere Orta Asya’ya daha kolay ve kaliteli ulaşılacak. Nasıl ki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’na tünelle sorunsuz ulaşım sağlıyorsak, burası da öyle olacak inşallah” dedi.