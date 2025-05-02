Ardahan Üniversitesi’nde Tatbikat Gerçekleştirildi

TATBİKAT YAPILDI

Ardahan Üniversitesi tarafından “İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı” düzenlendi. İnsani Bilimler Fakültesi bahçesinde gerçekleşen tatbikata 12 farklı ilden yaklaşık 200 kişi katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ÜNİDES Projesi ile organize edilen tatbikatta, senaryo gereği hava saldırısında yangın çıkarıldı ve yaralılara müdahale edildi.

Ardahan Üniversitesi Afet ve Acil Durum Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Aslan, tatbikatın önceden planlandığını ve başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Aslan, “Öğrencilerimiz yangına müdahale, araçta kurtarma, tıbbi müdahale gibi faaliyetleri gerçekleştirdi. Buraya 12 ilden farklı ekipler getirebildik. Öğrencilerimize uzun süre bu deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Deneyimleyemediğimiz şeyleri sahada rutin bir şekilde yapmak çok çok önemli. Sahada öğrencilerimizi kriz durumuna hazırlıyoruz. En büyük misyonumuz bu” şeklinde konuştu.

İZLEYİCİLERİN KATILIMI

Tatbikat, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, diğer ilgili kişiler ve öğrenciler tarafından izlendi.