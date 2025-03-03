Ardahan Valiliği Kar Tatili Açıklaması Bekleniyor

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları neticesinde Türkiye’nin birçok yerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Ardahan ilinde, okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Meteoroloji, çeşitli iller için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. “Ardahan okullar tatil mi? Son dakika gelişmeleri ile 4 Mart Salı günü okullar kapalı mı?” şeklinde sorular gündeme geliyor.

YAĞIŞLAR VE HAVA DURUMU ANALİZİ

Son günlerdeki kar yağışları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yüksek kar örtüsü oluşturdu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren normal seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dağlık ve dik yamaçlı alanlarında çığ riski bulunduğu ayrıca belirtilmektedir. “Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Ayrıca Kuzey Ege bölgesinde yarından itibaren (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde rüzgar esmesi bekleniyor. Fırtınanın 4 Mart 2025 Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Şu an için Ardahan Valiliği’nden 4 Mart Salı günü ile alakalı tatil duyurusu henüz yapılmadı.