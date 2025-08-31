Ardahan Valiliği Resepsiyonu Gerçekleşti

RESEPSİYON DÜZENLENDİ

Ardahan Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon organize etti. Vali Hayrettin Çiçek ve eşi Berna Çiçek’in ev sahipliği yaptığı etkinlik, Tarihi Kongre Binası’nda gerçekleşti. Gecede, Ardahan Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, çeşitli kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler yer aldı.

KONULAN MESAJLAR

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Vali Çiçek, burada bir konuşma yaptı. Çiçek, Zafer Bayramı’nın 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Tarihin pek çok döneminde büyük kahramanlıklar, büyük zaferlerle dolu bir geçmişe sahibiz. 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul, sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz’un gerçekleştiği tarih. Bizler bir olduğumuz, iri olduğumuz, diri olduğumuz sürece bu gök kubbenin altında, bu ay yıldızlı bayrağın gölgesinde inşallah ebediyete kadar varlığımızı devam ettireceğiz” dedi.

UMUT OLMAK

Çiçek, ülke olarak mazlum ulusların ve ülkelerin umudu olacaklarını dile getirdi. “Gazze gibi, Filistin gibi, Suriye ve dünyanın pek çok coğrafyasındaki mazlum ülkelerin, halkların, insanların umudu olmaya inşallah Türk ulusu, Türk milleti olarak devam edeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Vali Çiçek, bu kutlu günde kendileriyle birlikte olanlara teşekkür ederken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere ve hayatta olan gazilere afiyet diledi.

KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü anısına düzenlenen çeşitli kutlama etkinlikleriyle sürdü.