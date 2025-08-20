Ardahan Valisi Aşıyla Mücadelede Kararlı

ŞAP HASTALIĞINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, şap hastalığı ile ilgili yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Vali Çiçek, düzenlediği basın toplantısında, kenti her alanda daha huzurlu bir hale getirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Kentte 10 Temmuz itibarıyla tespit edilen şap hastalığı ile ilgili 10 bin hayvanın telef olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Çiçek, “Ardahan’da birkaç yıl önce 3 bin hayvanımız telef olmuştu, şaptan dolayı. Şu an o sayıyı bile geçen bir durumuz yokken, 10 bin rakamı çok abartılı ve hayvancılığımıza zarar veren bir iddia” dedi.

AŞI İLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Şap hastalığı ile mücadelede aşının önemine vurgu yapan Çiçek, “Ben bizzat sahadayım. Aşı olanlarda, olmayanlara göre ölüm oranının en az on kat daha az olduğunu tespit ettik” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Aşı konusunda birçok ile göre daha iyi durumdayız. Tek çare aşıda kararlı olmak ve hedefe ulaşmaktır. Aşıya ilişkin elde ettiğimiz sonucu ilerleyen zamanlarda paylaşacağım” dedi. Ardahan il olduktan sonra nüfusun azaldığını, ancak hayvan sayısının iki katına çıktığını belirten Çiçek, “Hayvancılık bizde bitmedi, tam tersi gelişen ve büyüyen hayvancılık var. Hep birlikte daha nasıl geliştirebiliriz çabasında olalım” şeklinde konuştu.