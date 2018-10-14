Arda’nın görüntüleri ortaya çıktı

Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan’ın gece kulübünde çıkan kavganın ardından gittiği hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde o gece yaşananlar saniye saniye görülüyor. Arda Turan’ın hastanede Berkay ile tartışırken silahı masaya fırlatması da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin’in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

O GECE NELER YAŞANDI?

Emirgan’daki eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin’in burnuna kafa attı.

Saatler sabaha karşı 06.21’i gösterirken mekandan önce Berkay çıktı. Görüntülerde kavgada burnu kırılan Berkay Şahin’in sinirle elindeki şişeyi hızlıca yere attığı görülüyor.

Berkay’ı barın dışındakiler sakinleştirmeye çalışıyor ama şarkıcı el işaretiyle, uzak durmalarını istiyor. Hatta eğlence merkezinin işletmecisi Umut Evirgen de şarkıcının yanına gidiyor. Berkay’ın yanındakiler, şarkıcıyı caddenin karşısındaki otobüs durağına doğru götürüyor.

Herkes Berkay Şahin’i sakinleştirmeye çalışırken bu kez, saatler 06.22’yi gösterdiğinde kameranın açısına Trabzonsporlu milli futbolcu Burak Yılmaz giriyor. Yılmaz’ı kapıdaki görevliler durdurmak istese de başarılı olamıyor. O da Berkay’ın yanına doğru ilerliyor.

Burak’tan tam 1 dakika sonra bu kez saatler 06.23’ü gösterdiğinde kavganın diğer tarafı, milli futbolcu Arda Turan kameranın açısını giriyor. Ayakta durmakta zorluk çeken milli futbolcuyu etrafında bulunun 8 kişi durdurmakta zorluk çekiyor. Turan otobüs durağında bekleyen Berkay’ın yanına gitmek istiyor. Ama yanındakiler ikilinin sokakta kavga etmemesi için büyük çaba harcıyor.

Hatta devreye oyuncular Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak giriyor. Onlar da Arda Turan ile konuşarak, milli futbolcuyu sakinleşmeye çalışıyor. Saatler 06.25’i gösterdiğinde durakta burnu kırık halde bekleyen Berkay taksiye bindiriliyor ve hastaneye götürülüyor. Arda Turan da Berkay’ın hastaneye gittiğini öğrenince aynı hastaneye doğru yola çıkıyor.

Saatler 06:24’ü gösterdiğinde Arda hastaneye geliyor. Yanında kardeşi Okan Turan var. Kapıdan girişi sırasında Arda’nın belindeki kabarıklık dikkat çekiyor. Arda’nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor.

Tam iki dakika sonra kameranın saati 06:26’yı gösterirken, Berkay Şahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor.

İkili bir koltuğa oturuyor sohbet etmeye başlıyor. Arda verdiği ifadeye göre, özür diliyor. Berkay’ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O sırada hastane personeli de içecek servisi yaptı.

TRT