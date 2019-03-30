Arda’nın ölümünde ilaç şüphesi

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Kayıplara karışan ve Belgrad Ormanı’nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Arda Duman’ın yanında 5 kutu ilaç bulundu.

Polis, yanında bulunan şişenin şarap şişesi olduğunu, ilaçlarla birlikte içki içerek intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Duman’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından netlik kazanacak.

‘OĞLUM HAYAT DOLUYDU’

Oğlunun cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan teslim almaya gelen Sedat Duman, olayın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Oğlum çok başarılıydı ve hayatı okuldu. Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birincisiydi. Hayat doluydu. Nasıl öldüğünü araştıracak durumda değilim ama onun da zamanı gelecek. Söyleyecek bir şeyim yok” dedi. Arda Duman’ın cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Anne Nurcan Arda cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekerken, baba Sedat Duman küçük oğlu Ege Duman ile taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Duman’ın cenazesi Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi

TRT