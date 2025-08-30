Ardanuç Kültür Festivali İlgi Gördü

KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ İLGİ GÖRDÜ

ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Kültür ve Sanat Festivali’, gerçekleştirilen karakucak güreşleriyle başladı ve büyük ilgi topladı. Festival, birlik ve beraberliği sağlamak hedefiyle organize edildi. 12 ilden 250 sporcunun katıldığı organizasyonda, pehlivanlar arenada kıyasıya mücadele etti. Geleneksel müzikler ve halk oyunları eşliğinde devam eden festivalin ilk gününde yaklaşık 15 bin kişi bir araya geldi. İzleyicilerin büyük bir heyecanla takip ettiği güreşlerde, toplamda 150 bin liralık ödül dağıtıldı. Ayrıca, festival alanında bulunanlar güzel havanın tadını çıkartmayı da ihmal etmedi.

Festivali detaylandıran Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, “Bu sene 4’üncüsünü düzenlediğimiz ‘Kültür ve Sanat Festivali’miz yoğun katılımla devam ediyor. Dün ilçe merkezinde başlayan festivalimiz kortejle devam etti. Ardından bu alanda yerel ve ulusal sanatçılarımız konser verdi. Çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılım var” diyerek festivalin önemini vurguladı.