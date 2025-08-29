Ardanuç Kültür Sanat Festivali Başladı

KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ BAŞLADI

Artvin’de bu yıl dördüncü kez düzenlenen “Ardanuç Kültür Sanat Festivali”, kortej yürüyüşüyle başladı. Festival, Ardanuç Kaymakamlığı’nın koordinesi ve Ardanuç Belediye Başkanlığı’nın organizasyonu ile Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törenle açıldı. Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Atatürk anıtına çelenk sunduğu etkinlikte saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada festivalin birlik ve beraberliği pekiştireceğini vurguladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla bu etkinliği birleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, “Milli benlik duygumuzu en üst seviyede yaşayacağımız güzel bir günde bu etkinliği gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz.” şeklinde konuştu. Festivalin 3 gün boyunca kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Yılmaz, bu etkinliğin ilçenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, festivale katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

Programda halk oyunları gösterisi ve aşıklar dinletisi yer aldı. Ayrıca, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, yerel kültürün ve sanatın yaşatılması açısından önemli bir fırsat sundu.