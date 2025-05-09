Ardanuç’ta Kaya Yola Düştü

BÜYÜK KAYA YOLA DÜŞTÜ

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yamaçtan kopan büyük bir kaya, yola düştü ve bu durum görenleri şaşırttı. Alınan bilgilere göre, Ardanuç-Artvin karayolunun 3. kilometresi, Ferhatlı köyü civarında meydana gelen bu olayda dev kaya, karayoluna yuvarlandı. Kayanın yola düştüğü anlarda yoldan herhangi bir aracın geçmemesi, potansiyel bir kazayı engelledi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Jandarma ekipleri, yoldan geçen vatandaşlara dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu. Ulaşım, olay sonrası yolda kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bu durum, bölgedeki yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.