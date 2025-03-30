Ardanuç’ta Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

TRAFAK KAZASI

Artvin’in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybediyor, 1 kişi ise yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Talip Işık yönetimindeki otomobil, Göleşen köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik bir uçuruma düşüyor. Kazada Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye Işık hayatını kaybediyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırıyor. Jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde incelemeler yapıyor.