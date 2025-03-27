Areda Anketine Göre CHP’de Liderlik Yarışı

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Areda Survey, 21-23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada katılımcılara “CHP Genel Başkanı kim olmalı?” sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 35.2’si, CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel’i destekliyor.

Son dönemlerde partinin başına geçeceği gündeme gelen bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 28’lik bir destekle ikinci sırada yer aldı. Ankette üçüncü sırayı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı ve Yavaş, yüzde 11.9’luk bir oranla öne çıktı. Dördüncü sırada ise Muharrem İnce bulunuyor ve İnce, yüzde 9.9’luk bir destek aldı.