Arefe Günü 1000 İhlas Okuma

AREFE GÜNÜ VE 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Arefe Günü, Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen önemli bir gündür ve bu yıl 5 Haziran Perşembe’ye denk geliyor. Bu özel günde 1000 ihlas okuma geleneği, Ramazan Bayramı ile birlikte araştırılmaya başlıyor. Hadislerde, “Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” şeklinde ifade ediliyor. 1000 İhlas okumak için belirli bir zaman dilimi yok. Arada başka işler yapıldığında veya konuştuktan sonra okumaya devam etmekte bir sakınca bulunmuyor. Okumalar, sabah, öğleden veya ikindiden sonra bölünerek yapılabilir. Eğer Arefe günü 1000 İhlas yetiştirilemezse, akşamdan sonra da devam edilebiliyor.

AREFE GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ

Arefe günü, duaların kabul olduğu ve rahmetin yağmur gibi yağdığı bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bin İhlas suresi okumak, bu günde sadece bir gelenek değil, aynı zamanda önemli bir manevi gelişim aracı olarak görülüyor. Hadislerden birinde, “Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir.” denmektedir. İhlâs suresinin okunmasının, kul hakkı hariç diğer günahların affına vesile olduğu belirtiliyor. Başka bir hadis ise, “Arefe Günü’ne hürmet ediniz! Çünkü Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği gündür.” şeklindedir.

AREFE GÜNÜNDE YAPILMASI GEREKENLER

Arefe günü oruç tutanların iki senelik günahlarının affedileceği, biri geçmişteki diğeri ise gelecekteki günahlardır. Bin İhlas okuyanların günahlarının affolacağı ve dualarının kabul olacağı belirtiliyor. Okumaların Besmele ile yapılmasının önemi vurgulanıyor. Arefe gecesi ibadet edenlerin Cehennemden kurtulacağı da hadislerde yer alıyor. Peygamber Efendimiz Arefe gününde şu duayı okurdu:

Arapçası: Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran.

Anlamı: “Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle.”

Kurban Bayramı’na bir gün kala yapacak ibadetler arasında 1000 İhlas suresi okumak da önemli yer tutuyor. Hz. Muhammed’in hadislerinde, Arefe günü 1000 İhlas okumanın büyük fazileti olduğu ifade ediliyor. Hz. Muhammed, “En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır.” demiştir.