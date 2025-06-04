Arefe Günü Bankalar Açık Mı?

AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

2025 yılı Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar sürüyor. Arefe gününde aile hekimlerinin açık olup olmayacağı ve doktorların çalışıp çalışmadığı konuları merak ediliyor. Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar hizmet vermeye başlayacak.

KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı’nın her bir günü şu şekildedir:

– 1. Gün – 6 Haziran

– 2. Gün – 7 Haziran

– 3. Gün – 8 Haziran

– 4. Gün – 9 Haziran

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) kurban bayramı süresince arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı dâhil, farz namazlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler mevcuttur.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Hanefî görüşüne göre, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar toplamda 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vacip kabul edilmektedir. Teşrik günlerinde kaza edilen namazlar, o günlerde kaza edilirken, teşrik tekbirlerinin de getirilmesi gerekir. Teşrik günleri geçtikten sonra kaza edilmeleri durumunda tekbir getirilmez. Eğer namaz kaza edilmezse tekbirler de kaza edilmez.

ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE TEŞRİK TEKBİRLERİ

Şâfiî mezhebine göre teşrik tekbirleri sünnet olarak kabul edilir. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Farz namazlardan sonra bir defa toplamda 23 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” şeklinde söylenir.