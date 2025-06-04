Arefe Günü Eczaneler Açık Kalacak Mi?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ AÇIK MI?

Kurban Bayramı öncesinde sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen yurttaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü yani arefe günü eczanelerin, sağlık ocaklarının ve hastanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. “Arefe günü sağlık kuruluşları hizmet veriyor mu?” sorusu sıkça araştırılıyor. Özellikle reçete, muayene ve acil sağlık ihtiyaçları için plan yapmak isteyenler, resmi tatil sürecinde kurumların çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı arefesinde eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı ve kaça kadar hizmet veriyor? İşte detaylar…

ECZANELERİN ÇALIŞMA DURUMU

Kurban Bayramı öncesinde ilaç ve reçete işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için eczanelerin çalışma durumu kesinlik kazandı. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani bayram arefesi, resmi tatil olmadığı için eczaneler normal mesai saatlerinde açık olacak. Ancak bazı bölgelerde eczanelerin öğleden sonra erken kapanabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, vatandaşların yaşadıkları bölgelerdeki nöbetçi eczaneleri önceden kontrol etmelerini ve ilaç ihtiyaçlarını sabah saatlerinde karşılamalarını öneriyor. Kurban Bayramı süresince ise yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

SAĞLIK OCAKLARININ DURUMU

Arefe günü sağlık ocakları yalnızca sabah saatlerinde açık kalacak ve öğleden sonra hizmet vermeyecek. Aile sağlığı merkezleri de yarım günlük mesai şeklinde çalışarak, öğle saatlerinde kapılarını kapatacak. Kapanış saatleri illere göre valilikler veya il sağlık müdürlükleri tarafından değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, işlem ya da muayene planlayan yurttaşların sabah erken saatlerde gitmeleri tavsiye ediliyor.

HASTANELERİN HİZMET DURUMU

Kurban Bayramı döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için hastanelerin çalışma düzeni de belli oldu. Devlet hastanelerinin acil servisleri, her zaman olduğu gibi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek. Ancak poliklinik hizmetleri, arefe günü ve bayram süresince tamamen kapalı olabiliyor veya yarım gün mesai ile sınırlı kalabiliyor. Poliklinik hizmeti almak isteyen vatandaşların hastane duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor. Özel hastaneler açısından ise durum kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı özel sağlık kuruluşları tam gün hizmet sunarken, bazıları sınırlı personelle veya acil birimlerle çalışmaya devam edecek.