Arefe Günü Hekimler Çalışıyor Mu?

AİLE HEKİMLERİ AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Arefe günü, 5 Haziran 2025 Perşembe, aile hekimleri ve diğer sağlık hizmeti sunan doktorların çalışma durumlarıyla ilgili soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu günlerde doktorların çalışıp çalışmadığı, insanlar tarafından sıkça araştırılan bir konu haline geldi. Arefe günü, birçok kişi için önemli olduğu için bu konuda net bir bilgiye ulaşmak istiyor.

Arefe günü kimlerin çalıştığı ve çalışma şartları da merak ediliyor. Örneğin, Arefe günü çift mesai ile sayılıp sayılmadığı konusunda çeşitli yorumlar yapmak mümkün. Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde meydana gelen bu durum, çalışanlar için özel bir önem taşıyor.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kurban Bayramı tatili 6 Haziran Cuma günü başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Resmi kurumlar ve bankalar bu süreçte kapalı olacak. 10 Haziran Salı günü ise normal çalışma düzenine dönecekler. Bu nedenle, bankaların çalışma saatleri de Arefe günü açısından dikkatle inceleniyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekildedir:

– Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran

– Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran

– Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran

– Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran

– Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran

Arefe günü saat 13.00 itibarıyla yarım günlük resmi tatil kapsamına giriyor. Bu saatten sonra yapılan çalışmalar için işçilere ilave yarım gün ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Dolayısıyla, işçiye 1 günlük tam çalışma ücreti ödeniyor.