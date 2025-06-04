Arefe Günü Kargo Hizmetleri Sınırlı

AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

2025 Kurban Bayramı öncesi arefe günü ile ilgili detaylı incelemeler yapılıyor. Arefe günü aile hekimlerinin durumu ve doktorların çalışıp çalışmadığı da sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ayrıca, Trendyol Express’in arefe günü çalışıp çalışmadığı da merak edilmekte.

KARGO ŞİRKETLERİNİN AREFE GÜNÜ HİZMETLERİ

Kargo şirketleri, Kurban Bayramı arefesi olan 5 Haziran 2025 Perşembe günü yalnızca öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Resmi tatil çerçevesinde öğleden sonra Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo gönderi kabulü, dağıtım ya da teslimat işlemleri yapmayacak. Bayram süresince tüm kargo firmaları kapalı olacak. Yani, 5 Haziran’da öğleden sonra başlayan resmi tatil boyunca kargo gönderimi, alımı veya teslimatı gerçekleştirilemeyecek.

Trendyol Express, arefe günü hizmet vermeye devam edecek. Hem özel kargo şirketleri hem de PTT Kargo şubeleri bayram bitene kadar hizmete ara veriyor. 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması sebebiyle öğleden sonra resmi tatil kapsamına girdiği için Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi firmalar yalnızca sabah saatlerinde hizmet sunacak. Öğle saatlerinden itibaren kargo işlemleri durdurulacak.