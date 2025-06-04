Arefe Günü Kargo Şirketleri Açık Değil

AREFE GÜNÜ BANKA VE KARGO FİRMALARININ ÇALIŞMA SAATLERİ

Arefe günü, 5 Haziran 2025 Perşembe günü Kurban Bayramı nedeniyle pek çok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri merak ediliyor. “Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu?” şeklindeki sorular yanıt ararken, bazı kargo şirketlerinin durumları da sorgulanıyor. Özellikle Hepsijet’in arefe günü hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor.

KARGO ŞİRKETLERİNİN HİZMET DURUMU

5 Haziran 2025 tarihinde, öğleden sonra resmi tatil kapsamına gireceği için Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi firmalar, yalnızca sabah saatlerinde hizmet sunacak. Öğle saatlerinden sonra kargo işlemleri durdurulacak. Bayram süresince tüm kargo firmalarının faaliyetleri sona erecek ve hizmet verilmeyecek. Hem PTT Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve Trendyol Express gibi şirketler arefe günü boyunca operasyonel faaliyetlerini sürdürecek.

KARGO ŞİRKETLERİNİN HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo hafta içi 08.30 ile 18.00 saatleri arasında, Cumartesi 08.30 – 13.00 arasında hizmet veriyor. PTT şubeleri ise 8.30 – 17.30 saatleri arasında çalışmakta, bazı bölgelerde Cumartesi günü 13.30’a kadar hizmet sağlamaktadır. Yurtiçi Kargo, hafta içi 09.00 – 18.00 saatleri arasında, Cumartesi 09.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet sunuyor. MNG Kargo, hafta içi 08.30 – 18.00, Cumartesi 08.30 – 14.00 günlerinde açıkken, Pazar ise kapalı durumda.

Kargo şirketleri, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle öğle saatlerine kadar hizmet verecek. Arefe günü öğleden sonra, Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo, gönderi kabulü, dağıtım ya da teslimat işlemleri yapmayacak. Hem özel kargo firmaları hem de PTT Kargo, bayram bitene kadar hizmetlerine ara verecek. Dolayısıyla 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayan resmi tatil süresince kargo gönderimi, alımı veya teslimatı gerçekleşmeyecek.