Arefe Günü Kargo Şirketleri Kapalı

AİLE HEKİMLERİ VE DOKTORLARIN ÇALIŞMA DURUMU

5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü, pek çok kişinin aile hekimleri ve doktorların çalışıp çalışmadığı konusunu araştırmasına neden oldu. Bu tarih, Kurban Bayramı arefesi olduğu için resmi tatil kapsamına girecek. Dolayısıyla, birçokhekim muayenehanelerini kapatacak. Ancak acil durumlar için bazı sağlık kuruluşları belirli saatler arasında hizmet vermeye devam edebiliyor.

KARGO ŞİRKETLERİ NELER YAPIYOR?

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi nedeniyle MNG Kargo ve diğer kargo şirketlerinin çalışma saatleri belli oldu. Öğleden önceki saatlerde hizmet verecek olan kargo firmaları, öğle saatlerinden sonra işlemlerini durduracak. Bu kapsamda, Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo gibi şirketler yalnızca sabah saatlerinde hizmet sağlayacak. Öğleden sonra resmi tatil olduğu için, kargo gönderimi, alımı ya da teslimatı gerçekleştirilmeyecek.

BAYRAM SÜRESİNCE HİZMETLER DURUYOR

Kargo şirketleri, Kurban Bayramı süresince de faaliyetlerine ara verecek. 5 Haziran’da öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil boyunca, Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve PTT kargo şubeleri gönderi kabulü, dağıtım ya da teslimat hizmeti sunmayacak. Bu nedenle, bayram boyunca hem özel kargo firmaları hem de PTT Kargo hizmetlerine devam edemeyecek.