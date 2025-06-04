Arefe Günü Marketler Açık Olacak

AREFE GÜNÜ MARKETLERİN DURUMU

Arefe günü, resmi kurumlardaki yarım gün mesai uygulamasıyla birlikte, zincir marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve File market gibi büyük zincirlerin, arefe günü açık olup olmadığı ve kapanma saatleri araştırılıyor. 5 Haziran Çarşamba günü, 2025 yılı Kurban Bayramı arefesi olarak belirlenmiş durumda. Marketler genel olarak arefe günü açık olacak, fakat bazıları bayramın ilk günü kapalı kalabiliyor.

Zincir marketler, markalar arasında küçük farklılıklar olsa da büyük çoğunluğu arefe günü normal çalışma saatlerinde hizmet veriyor. BİM’in açık olacağı saatler 08.30 – 18.00 olarak öngörülüyor. A101, 09.00 – 19.00 saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. ŞOK marketler, genel olarak 09.00 – 18.30 saatleri arasında açıktır. Migros mağazaları, Migros Jet dahil, normal çalışma sisteminde olacak ve 09.00’dan 22.00’ye kadar (bazı bölgelerde 23.00’e kadar) hizmet sunacak.

File market şubeleri de arefe günü açık olacak. Belirlenen çalışma saatleri ise 09.00 – 21.00 olarak belirlenmiş. Bu bilgiler doğrultusunda, market alışverişi yapacak olan vatandaşlar rahatlıkla plan yapabiliyor.