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Arefe Günü Noterler Açık Mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNİN YAKLAŞMASI

Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla vatandaşlar, resmi dairelerin bayram öncesindeki çalışma düzenini merak ediyor. Bu süreç içerisinde en çok ilgi çeken konulardan biri, “Arefe Günü noterler açık mı?” sorusu oluyor. Zira birçok kişi, bayram tatiline girmeden önce noter işlemlerini tamamlamak istiyor. Peki, arefe günü noterlerin durumu ne? Bayramda noterler hizmet veriyor mu? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? İşte bütün detaylar…

AREFE GÜNÜ NOTERLERİN DURUMU

2025 yılında Ramazan Bayramı Arefesi, 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Normal şartlarda arefe günleri resmi kurumlar yarım gün çalışma gerçekleştiriyor. Ancak, 2025’te arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle, noterler hafta sonu tatili kapsamında kapalı durumda olacak. Bu nedenle, 29 Mart Cumartesi günü noterler hizmet sunmayacak.

BAYRAM DÖNEMİ HİZMET VERİP VERMEDİKLERİ

30 Mart Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı boyunca da noterler kapalı olacak. Bayram sonrasındaki 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri ise idari izinle tatil ilan edildiği için, noterlerin bu tarihlerde de hizmet vermesi beklenmiyor.

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