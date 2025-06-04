Arefe Günü Önemli İbadetler Var

AREFE GÜNÜ BANKA ÇALIŞMA SAATİ

Arefe günü, 2025 Kurban Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri konusunda araştırmalar yapılıyor. Aile hekimlerinin açık olup olmadığı ve doktorların çalışıp çalışmadığı da gündemdeki önemli başlıklardan biri. Arefe günü okunacak dualar ve ibadetler de merak konusu. Kurban Bayramı tatili, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Resmi kurumlar ve bankalar, 10 Haziran Salı günü tekrar hizmet vermeye başlayacak. 2025 Kurban Bayramı günleri ise şu şekilde belirlenmiş durumda:

AREFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

– Kurban Bayramı Arefe Günü: 5 Haziran

– Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran

– Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran

– Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran

– Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran

Kurbani Bayramı’nın Arefe günü fazileti hakkında Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem, “Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur” diyerek bu günü önemle vurgulamıştır. Ayrıca, Arefe günü mümkünse “Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh” zikrinin yapılması ve tesbih namazlarının kılınması tavsiye ediliyor. Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu: “Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır, göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.”

AREFE GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER

Arefe günü İhlas Suresi’nin okunması gerektiği belirtiliyor. Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adı olarak geçiyor. Bu gün, Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Arefe günü, hacıların Arafat’ta dua, namaz, zikir ve Kur’an okuma gibi ibadetlerle geçirdikleri bir anlam taşıyor. Peygamberimiz, “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur” diyerek bu günü önemli kılmıştır.

Arefe günü, sabah namazından itibaren, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namaz sonrası teşrik tekbiri getirmek vaciptir. Bu tekbir “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd” şeklinde okunmalıdır. Farz olan her namazın ardından, ister cemaatle ister yalnız kılan, tüm erkek ve kadınlar için teşrik tekbirlerini getirmek gerekir. Arefe günü oruç tutmanın sünnet olduğu, ancak hacca gitmiş olanların oruç tutmaması gerektiği de hatırlatılıyor.

KABİR ZİYARETLERİ VE İHTİYAÇ SAHİPLERİ

Arefe günü ve bayram günlerinde kabir ziyaretlerinin önemi vurgulanıyor. Hak dostları, bu özel günlerde kabir ziyaretlerini ihmal etmemiştir. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, onları sevindirmek ve ihmal etmemek gereken bir konu olarak öne çıkıyor. Peki, Arefe günü dualarınızı nasıl yapıyorsunuz? Bu günlerin manevi değerlerini yaşatmak büyük bir önem taşıyor.