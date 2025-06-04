Arefe Günü Oruç Tutmayı Araştırıyorlar

AREFE GÜNÜ ORUCU ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

İbadetlerini tam anlamıyla yerine getirmek isteyen Müslümanlar ve dini hassasiyeti olan vatandaşlar, arefe günü ile ilgili oruç hükmünü araştırıyor. Özellikle Kurban Bayramı arefesi olan Zilhicce’nin 9. günü, İslam’da önemli günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, “Arefe günü oruç tutulur mu?” sorusu, hem sünnet ibadetlerin yerine getirilmesi hem de bu özel günde sevap kazanılmak istenmesi açısından önemli bir hale geliyor. Zilhicce’nin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmektedir. İsteyenler bu günlerin tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tercih edebiliyor.

AREFE GÜNÜ VE MEVZU HÜKÜMLER

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinimizde ayrı bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s) bu günle ilgili olarak “Arefe günü tutulacak oruç, önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” demiştir. Ancak, hacda bulunan kişilerin, ibadetlerini aksatmamaları ve yorgun düşmemeleri açısından Arefe günü oruç tutmamalarının daha uygun olduğu ifade edilmiştir. Dini literatürde, oruç tutmanın emredildiği veya tavsiye edildiği günlerin yanında, yasaklanan ya da hoş karşılanmayan günler de bulunmaktadır. Oruç tutmanın yasak olduğu günler arasında bayram günleri yer alıyor. Hz. Peygamber (s.a.s) bu konuda iki zaman diliminde oruç tutulmayacağını bildirmiştir; bunlar Ramazan Bayramı’nın birinci günü ve Kurban Bayramı günleridir.

BAYRAM VE ORUÇ KONUSU

Ramazan Bayramı’nın sadece birinci gününde ve Kurban Bayramı’nın dört gününde oruç tutmak yasaktır. Bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayı bu durum geçerlidir. Ramazan Bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan oruçların ardından verilen genel bir iftar ziyafeti olarak tanımlanabilir. Bu nedenle “fıtır/iftar bayramı” olarak adlandırılmaktadır. Ramazan Bayramı’nın ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarını simgelemektedir. Toplu iftar günlerinde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir. Kurban Bayramı günleri de benzer şekilde ziyafet günleri olarak kabul edilmektedir.

HACDA OLANLAR VE ORUÇ

Hacıların oruç tutmaları halinde, güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri olduğu için Zilhiccenin 8. “terviye” ve 9. “arefe” günlerinde oruç tutmamaları daha uygun görülmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s), Arafat’ta olanların oruç tutmalarını yasaklamıştır. Bu, hac ibadetine katılım sırasında daha zinde olmaları bakımından önemlidir. Bunun dışında bazı günlerde oruç tutmak ise çeşitli nedenlerle mekruh kabul edilmiştir. Örneğin, sadece Âşûrâ gününde oruç tutmak mekruh sayılmaktadır. Oruç tutmanın yasaklandığı günler ve mekruh sayılan diğer durumlar, dini kurallar açısından önemli bir yer tutmaktadır.