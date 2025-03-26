AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü oruç tutulması, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini yerine getirmeye özen gösteren vatandaşlar, bayramdan bir gün önce olan arefe günü oruç tutmanın uygun olup olmadığını öğrenmek istiyor. Arefe günü 29 Mart 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Arefe günü, Ramazan ayının son günü olduğundan dolayı oruç tutulacak.

ZİLHİCCENİN ÖNEMİ VE AREFE GÜNÜ

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak müstehap kabul ediliyor. Dileyen kişiler bu günlerin tamamını tutabileceği gibi, yalnızca birkaç tanesini de tercih edebilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu günün oruçlu geçirilmesi ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum” demiştir.

HAÇTA OLANLAR İÇİN ÖNERİ

Hacda bulunanların, oruç tutmaksızın diğer ibadetlerine odaklanmaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri için Arefe günü oruç tutmamalarının daha uygun olduğu ifade edilmektedir. Bu durum, hacılar için ruhsal ve fiziksel durumlarını korumak açısından önem arz ediyor.