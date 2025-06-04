AREFE GÜNÜ ORUCUNUN NİYETİ

5 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleşecek olan Arefe Günü orucu ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri, “Arefe günü orucu nasıl niyet edilir?” sorusudur. Bu özel gün, 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak önem taşır. Kurban Bayramı tatili, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek olup, resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü normal çalışma saatlerine dönecek.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2025 yılı Kurban Bayramı günleri şu şekildedir: 5 Haziran Arefe Günü, 6 Haziran Bayramın 1. Günü, 7 Haziran Bayramın 2. Günü, 8 Haziran Bayramın 3. Günü ve 9 Haziran Bayramın 4. Günü olarak sıralanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması müstehap kabul edilir. Bireyler dilerse tüm bu günleri oruçlu geçirebilir veya birkaç gününü tercih edebilir. Arefe Günü, Zilhicce’nin dokuzuncu günüdür ve bu günde oruç tutmanın önemi öne çıkmaktadır.

AREFE GÜNÜ ORUCU HAKKINDA HADİSLER

Hz. Peygamber (s.a.s.) Arefe günü orucu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” Ayrıca, “Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır.” şeklinde ifade etmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, bu özel günün anlamı ve önemi bir kat daha pekişmektedir.