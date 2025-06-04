Arefe Günü Orucu Niyeti Nasıl?

AREFE GÜNÜ ORUCUNA NİYET NASIL EDİLİR?

5 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleşecek Arefe günü ile ilgili en çok merak edilen konular arasında Arefe günü orucu nasıl niyet edilir olduğu öne çıkıyor. Müslümanlar için önemli bir gün olan Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir öncesidir ve birçok kişi bu günde oruç tutmayı tercih ediyor. Bu özel günde oruç tutmak amacıyla niyet etmek, ibadetin temel bir kısmıdır.

IMSAC VAKTİ NE ZAMAN?

Arefe günü orucu için imsakiye saatleri de oldukça önemlidir. 6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili ise 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Resmi kurumlar ve bankalar, 10 Haziran Salı günü yeniden açılacak. Bayram günlerinde yapılan bu ibadetler, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini artırıyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı tarihleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

– Kurban Bayramı Arefesi: 5 Haziran

– Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran

– Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran

– Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran

– Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran

Her şehir için imsakiye saatleri de farklılık gösteriyor. Örneğin:

– İstanbul: 03.28

– Ankara: 03.21

– İzmir: 03.53

– Adana: 03.29

– Bursa: 03.34

– Konya: 03.35

Bu zaman dilimleri, Arefe günü orucunu tutmak için gerekli hazırlıkları yapmak isteyenler için oldukça önemlidir.