Arefe Günü Sağlık Ocakları Kapanacak

AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

2025 Kurban Bayramı arifesi ile ilgili detaylı incelemeler yapılıyor. Arefe günü aile hekimlerinin durumu ve doktorların çalışıp çalışmadığı, araştırmalar arasında öne çıkıyor. Peki, Arefe günü aile hekimleri açık mı ve doktorlar çalışıyor mu?

AİLE HEKİMLERİ VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması sebebiyle sağlık ocaklarının çalışma saatleri farklılık gösterecek. Arefe günü, saat 13:00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için sağlık ocakları öğleden sonra kapatılacak. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların, sabah saatlerinde sağlık ocaklarını ziyaret etmesi gerekiyor. Öğleye kadar gerçekleştirilecek muayene, tedavi ve reçete işlemleri için uygun olacak. 5 Haziran 2025’te, sağlık ocakları ve aile hekimleri yarım gün hizmet sunacak.