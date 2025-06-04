Arefe Günü Ulaşım Ücretsiz Olacak

AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

2025 Kurban Bayramı öncesinde arefe günüyle ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arefe günü aile hekimlerinin açık olup olmadığı ve doktorların çalışıp çalışmadığı da önem taşıyan konular arasında yer alıyor. Bankaların çalışma saatleri ise merak edilen başka bir konu.

AREFE GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) ait köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirtiyor. Ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla, sevdiklerine ulaşmak isteyenlerin yola çıkışını kolaylaştırmak için bu karar alınıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile KGM’nin sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri, 5 Haziran Perşembe saat 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, arefe günü yani 5 Haziran Perşembe, toplu taşıma araçları ücretli olarak hizmet vermeye devam ediyor. Ancak, bayram süresi boyunca belirli toplu ulaşım hatlarından ücretsiz yararlanmak mümkün olacak. 6 Haziran Cuma saat 00.00’dan itibaren 9 Haziran Pazar gün sonuna kadar aşağıdaki ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak:

– Marmaray

– Başkentray

– İZBAN

– Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı

– Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı

– Belediyelere ait tüm toplu taşıma hizmetleri