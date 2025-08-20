Aren’in Darp Edilmesi Davası Başlıyor

Olayın Geçmişi ve Şüpheli Durumlar

Denizli’de Nisan ayında annesinin sevgilisi tarafından ağır yaralanan 2 yaşındaki Aren bebeğin davası başlıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri davaya müdahil olacak. 30 Nisan 2025 tarihinde Sarayköy ilçesindeki Aşağımahalle’de meydana gelen olayda, eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başında, yüzünde, sırtında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Hastane Süreci ve Şüpheli İfadeler

Aren bebek, aldığı darbeler yüzünden sağ gözü tamamen kapanmış ve sağ kolunda yaralar oluşmuştu. Hastane personeli, durumu şüpheli bulup polis ekiplerine bildirdi ve araştırma başlatıldı. Anne S.B.D., ifadesinde çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin darp ettiğini öne sürdü. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, Aren bebek koruma altına alındı ve sanık S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava Süreci ve Müdahil Olacak Taraflar

Yarın, Aren bebeği darp eden S.D.’nin yargılanmasına Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. İlk duruşmaya, anne S.B.D. ile sanık S.D. tutuklu olarak katılacak. Dava, Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yanı sıra Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği gibi sivil toplum örgütleri tarafından da takip edilecek. Bu süreç, aren bebeğin mağduriyetinin giderilmesi ve adaletin sağlanması adına önemli bir gelişme oluşturmaktadır.