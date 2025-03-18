Arf Bio Halka Arz İçin Spk’ya Başvurdu

Halka Arz İçin Başvuru

Yeni nesil dönüşüm şirketi ARF Bio, sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla toplam 47 milyon adet payın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Organik atıkları başta gübre üretimi olmak üzere tarım ve ekonomiye kazandıran bu şirket, halka arz gelirleriyle mikroalg, sera ve güneş enerjisi yatırımları yaparak entegre bir dönüşüm merkezi olmayı planlıyor. Tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimiyle yeşil dönüşüm alanında öne çıkan ARF Bio, önerilen taslak izahname çerçevesinde çıkarılmış sermayesini 147,3 milyon TL’den 182,8 milyon TL’ye yükseltmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, 35,5 milyon TL nominal değerli 35,5 milyon adet B grubu pay ile mevcut ortaklardan RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11,5 milyon TL nominal değerli 11,5 milyon adet B grubu pay ile birlikte toplam 47 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilmesi planlanıyor.

RePie Portföy Yatırımları

Alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy, ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kanalıyla şirkete toplam 98,5 milyon dolar yatırım yapmış ve şu an itibarıyla RePie Portföy’ün şirketteki pay oranı yüzde 95,02 seviyelerinde. 2015 yılında Ankara’da kurulan ARF Bio, organik fermente ürünü katma değerli gübreye dönüştüren biyogaz tesisi ile dikkat çekiyor. Şirket, sahip olduğu sertifikalar aracılığıyla karbon kredisi satışı ile gelirlerini çeşitlendiriyor ve entegre tesisine yönelik yeni yatırımlarla eksi karbon şirket yapısını güçlendirmeye kararlı. Melih Arslan, “İklim değişikliğiyle mücadele artık topyekün bir seferberlik gerektiriyor. Yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanında öncü projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Halka arzımız ile daha da güçlenerek, mikroalg ve sera yatırımları gibi yeni projelerle ülkemize örnek bir yeşil dönüşüm şirketi olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

Çevresel Sorumluluk ve Karbon Kredisi

Şirket, tarımsal organik atıkları sıfır atık prensibiyle ekonomiye kazandırma konusunda önemli bir rol üstleniyor. Organik madde bakımından zayıf durumda olan Türkiye toprakları için sürdürülebilir çözümler sunan ARF Bio, yılda 100 bin ton gübre üretimiyle gıda güvenliğine katkı sağlıyor. “Sadece elektrik veya gübre üreten değil, eksi karbon bir şirket olarak büyümeye devam edeceğiz” diyen Arslan, iklim değişikliği ile mücadelede karbon ayak izini en aza indirme hedeflerinin önemini vurguladı.

Finansal Yapı ve Yatırımlar

Şirket, 1,2 milyar TL özkaynağa ve 1,8 milyar TL’lik aktif büyüklüğe sahip. 2024 yıl sonu itibarıyla özkaynaklar varlıklara oranının yüzde 66’ya ulaşmasını öngörüyor. Halka arz gelirlerini yeni ürünler ve gelir kaynaklarına yatırmayı planlayan ARF Bio, mikroalg üretimi ile birlikte yeni tarımsal projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Yapılacak gelir kalemleri arasında işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borçların ödenmesi ve kurulu güneş enerjisi santralinin kapasite artırımı yer alıyor.

Mikroalg ve Cam Sera Yatırımları

ARF Bio, halka arzdan elde edeceği gelir ile mikroalg üretimi ve cam sera yatırımları gerçekleştirecek. Mikroalgler, yüksek değerli girdi maddesi olarak birçok sektörde kullanılabilirken, cam sera yatırımıyla organik domates üretimi hedefleniyor. Arslan, “Yatırımcılarımıza yüksek büyüme potansiyeli sunuyoruz. Karbon kredisi satış gelirimiz ve organomineral gübre faaliyetimizle çeşitlilik oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Şirketin planları arasında biyogaz santralinde üretim sırasında ortaya çıkan karbondioksit ve ısıyı değerlendirerek mikroalg üretimine geçiş yapmak ve sebze yetiştirmek de yer alıyor.