Argavlı’da Televizyon Hırsızlığı Gerçekleşti

TELEVİZYON HIRSIZLIĞI OLAYI

Söke İlçesi’ne bağlı Argavlı Mahallesi’nde bulunan bir işyerinden geçen hafta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce televizyon çalındı. İşletme sahibinin jandarmaya yaptığı müracaatın ardından, olaya müdahale eden jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Toplamda 210 saatlik görüntü incelendikten sonra JASAT ekipleri çalıntı televizyonu ve hırsızlık zanlısını yakalamayı başardı.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Alınan bilgiye göre; 15 Ağustos gecesi Argavlı’daki işyerinin televizyonu çalındı. Jandarma ekipleri hırsızlık olayının gece yarısı saat 03:30 sıralarında gerçekleştirildiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceleyen JASAT ekipleri, O.A. isimli şüphelinin motosikletle işyerine belli bir mesafeye kadar geldiği ve fark edilmemek için eldiven giyip yüzüne maske takarak hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini tespit etti.

ÇALINTI TELEVİZYON ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin ve çaldığı televizyonun Sazlı Mahallesi’nde bir evde jandarma tarafından ele geçirildiği belirtiliyor. Çalıntı televizyon, sahibine teslim edildikten sonra hırsızlık şüphelisi, delillerle birlikte adliyeye sevk edildi. Olayda yaşanan süreç ve hırsızlıkla ilgili gelişmeler, bölgede güvenlik konusunun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.