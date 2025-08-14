Arguvan’da Anız Yangını Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENLERİ

Malatya’nın Arguvan ilçesinde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 50 dönümlük bir alanı etkisi altına aldı ve çevredeki meyve ağaçlarına zarar verdi. Olay, akşam saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

İTFAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Elde edilen bilgilere göre, yangın ihbarının ardından olay yerine anında itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü ve çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Ancak, bu yangın sayesinde çevredeki meyve ağaçları olumsuz etkilendi.

İNCELME VE SONUÇLAR

Yangının çıkarılma sebebiyle ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı. Olayın detayları ve yangının nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.