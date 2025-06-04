Arguvan’da Deprem Konutları Yapılıyor

ARGUVAN’DA DEPREM KONUTLARI YAPILIYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya’nın Arguvan ilçesinde deprem konutlarının inşaatı devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tepebağ, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerindeki deprem konutları alanında incelemelerde bulundu. İlçe muhtarlarıyla bir araya gelen Yavuz, daha sonra konutlar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

AFETE DİRENÇLİ ŞEHİRLER KURMAK ÖNEMLİ

Açıklamada yer alan görüşlerinde Vali Yavuz, afete dirençli şehirler inşa etmenin önemine değindi. Kentin pek çok bölgelerinde inşaat faaliyetlerinin hızla sürdüğünü belirten Yavuz, “Açıkça ifade etmeliyim ki, yaşadığımız felaketin büyüklüğü, birçok gelişmiş ülkenin dahi altından kalkamayacağı boyuttadır. Ancak bizler, millet olarak her zaman bu tür sınamalarda kenetlenmeyi, dayanışmayı başaran yüce bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte Malatya’mızda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak, her bir vatandaşımız güvenli bir yuvaya kavuşuncaya kadar bu gayretimiz sürecektir. Çünkü devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği bir sözü var. Bu sözü, en kısa sürede yerine getireceğiz.” şeklinde konuştu.

İNŞAATLARIN YERİ ZİYARET EDİLDİ

Vali Yavuz, daha sonra inşası süren Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Tepebağ Mahallesi’nde yapımı devam eden 57 deprem konutu ve 4 iş yeri, Akören ve Aşağı Sülmenli mahallelerinde hafif çelikten inşa edilen 42 köy konutunun şantiye alanını ziyaret etti. Bu ziyarete, Vali Yardımcıları Osman Kural ve Abdulselam Bıçak, Arguvan Kaymakamı Seher Söyler, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilgili kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.