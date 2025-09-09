Arguvan’da Samanlık Yangını, 6 Ton Kül

ARGUVAN’DA YANGIN BİLANÇOSU

Malatya’nın Arguvan ilçesinde, bir samanlıkta çıkan yangında 6 ton saman kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği yaklaşık 3 saatlik bir mücadele sonrası söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Arguvan ilçesinin Tatkınık Mahallesi’nde meydana geldi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Edinilen bilgilere göre, M.Ç.’ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla yayılarak samanlığın tamamını sardı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 3 saatlik yoğun çabaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören 6 ton samanın yanı sıra olay hakkında inceleme başlatıldığı belirtiliyor.