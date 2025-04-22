Arhavi’de Yoğun Sis Görüldü

ARTVİN ARHAVİ’DE SİS ETKİSİ ARTMIŞTIR

Artvin’in Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, zamanla etkisini artırmış durumda. İlçe merkezi ve çevresi, yoğun sis tabakasıyla tamamen kaplanmış. Sis bulutlarının oluşturduğu etkileyici manzara, dron ile havadan görüntülenmiş.

SİS MANZARASI GÖRÜNTÜLENDİ

Dron ile çekilen görüntüler, ilçede oluşan sisin kapsamını ve güzelliğini gözler önüne seriyor. Bu doğal olay, bölgede hem sürücüler hem de yerel halk için zorluklar oluştururken, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor.