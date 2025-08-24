Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

OFF-ROAD YARIŞLARI HEYECAN DOLU ANLAR SUNDU

Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 51’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nin kapsamındaki off-road yarışları, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışların zorlu parkuru, sürücüler arasında kıyasıya bir rekabet oluşturdu ve bu durum heyecanı artırdı.

KAZA ANLARI VE SOĞUKKANLILIK

Yarışlar sırasında, virajı iyi alamayan iki aracın devrilmesi herkesi tedirgin etti. Ancak kazalarda yaralanma meydana gelmedi. Araçların devrilme anları, çevredeki izleyiciler ve iç kameralar tarafından anbean kaydedildi. Yarış pilotlarının yaşanan olaya verdikleri soğukkanlı tepkiler dikkat çekti.