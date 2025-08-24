Haberler

Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

OFF-ROAD YARIŞLARI HEYECAN DOLU ANLAR SUNDU

Artvin’in Arhavi ilçesinde bu yıl 51’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali’nin kapsamındaki off-road yarışları, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Yarışların zorlu parkuru, sürücüler arasında kıyasıya bir rekabet oluşturdu ve bu durum heyecanı artırdı.

KAZA ANLARI VE SOĞUKKANLILIK

Yarışlar sırasında, virajı iyi alamayan iki aracın devrilmesi herkesi tedirgin etti. Ancak kazalarda yaralanma meydana gelmedi. Araçların devrilme anları, çevredeki izleyiciler ve iç kameralar tarafından anbean kaydedildi. Yarış pilotlarının yaşanan olaya verdikleri soğukkanlı tepkiler dikkat çekti.

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

